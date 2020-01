Choc alla stazione, vola per metri dalle scale: donna in ospedale

JESI - E' volata per metri dalle scale battendo violentemente il volto a terra. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri all'interno della stazione ferroviaria, dove una donna di 64 anni è rovinata pesantemente a terra. A causare la caduta sarebbe stata la luce delle scale che improvvisamente si sarebbe spenta. A quel punto la sfortunata signora è inciampata e si è procurata delle profonde lesioni al volto che le hanno fatto perdere molto sangue. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Verde di Jesi insieme all'automedica del 118. La 64enne è stata medicata e trasportata in ospedale con un codice di media gravità. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.