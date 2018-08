Cade e rimane incastrata tra due mobili, paura in casa per una donna

Rovina a terra mentre si trova in cucina e rimane incastrata tra due mobili non riuscendo più a muoversi. Sono state ore di puro terrore quelle vissute oggi da un'anziana 90enne anconetana, che vive in un appartamento di Brecce Bianche. La donna secondo quanto raccontato ai soccorritori sarebbe caduta intorno ale 11.30 di questa mattina, rimanendo poi bloccata per ore con l'impossibilità di chiedere aiuto.

A capire che qualcosa non andava è stato un suo conoscente che ogni tanto l'accompagna dal dottore per le visite mediche. La donna, che non ha qualche parente nella lontana Sicilia, è stata trovata a terra ma cosciente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 unito agli agenti di Polizia ed ai vigili del fuoco. La 90enne è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette dove si trova in buone condizioni di salute.