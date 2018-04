Esce di casa e non fa più ritorno, Silvana è scomparsa da oltre 24 ore: scattano le ricerche

E’ uscita ieri mattina di casa per una passeggiata poi non ha più fatto ritorno. Sono ore di grande ansia per i familiari di Silvana Binci, 82enne di Osimo, che ieri mattina intorno alle 10 ha deciso di uscire per una passeggiata facendo perdere le sue tracce. La donna ha lasciato la casa di via Martiri della Libertà, dove è stata avvistata subito dai commercianti della via residenziale. Poi nella tarda mattinata, quasi all’ora di pranzo, la donna è stata avvistata da alcuni commercianti davanti al bar Colombo, che si trova sulla Provinciale 361. Lì dove c’è una fermata dell’autobus. Secondo alcuni testimoni, l’anziana è salita su un bus extraurbano che percorre la tratta Osimo-Ancona, direzione capoluogo. Da lì nessuna traccia di Silvana Binci che, al momento della scomparsa, indossava dei pantaloni di una tuta rosa shocking, un paio di scarpe da ginnastica grigie e una maglia color tortora, simil beige.

Ora le forze dell’ordine sono impegnate nella ricerca dell’osimana tra Osimo e Ancona. I familiari hanno spiegato come la donna sia un soggetto particolarmente fragile che alterna dei momenti di lucidità ad altri di defaillance, ma quando è uscita di casa, ormai più di 24 ore fa, aveva con sé una borsa con dentro tutti i documenti. Nel frattempo il figlio Alessandro ha anche lanciato un appello sui social network per cercare di fare rete con chi possa averla vista in queste ultime ore.