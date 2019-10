Aggressione con la varichina, arrestata la donna: «Grazie, ora starò al caldo»

Era ricercata per aver aggredito un uomo, in piazza Falconara la settimana scorsa, lanciandogli contro della varichina. Ieri alla fine i carabinieri della tenenza di Falconara, guidati dal comandante Michele Ognissanti, hanno rintracciato la donna nel perugino e l’hanno arrestata con le accuse di atti persecutori e tentata deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quest’ultima norma introdotta di recente e volta a punire “chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente”.

Fatto sta che ieri i militari dorici, supportati dai colleghi umbri, hanno bloccato la 51enne bulgara senza fissa dimora alla stazione ferroviaria di Perugia, poco prima che salisse su un secondo treno regionale diretto a Foligno. A richiedere la misura di custodia cautelare in carcere è stato il pm Daniele Paci. Accolta e firmata dal Gip Sonia Piermartini. Ora la 51enne si trova nel carcere di Perugia, dopo aver anche esternato della soddisfazione per le manette perché, quando si è trovata di fronte ai carabinieri, ha detto: «Grazie, almeno per qualche giorno mangerò e dormirò al caldo».