«Mi trascuri», poi morde e tenta di accoltellare il compagno: arrestata

Sembrava una normale lite di coppia, con la donna che si sente trascurata dal proprio fidanzato. Un diverbio nato come tanti, che invece è sfociato in una brutale aggressione. Siamo in un appartamento di Torrette. All'interno una coppia che sta cenando in tranquillità. A fine pasto il raptus della donna che ha inizia ad accusare il marito di trascurarla, prende un coltello e tenta di accoltellarlo. Poi la collutazione con l'uomo, colpito in testa e in varie parti del corpo con un mattarello, dopo essere stato morso dalla compagna in una mano. E' questo quanto successo ieri sera, con la vittima che si è poi rifugiata in casa di un ignaro condomino.

Sul posto Polizia e soccorsi, con l'uomo, un 54enne ascolano, che è stato trasportato in ospedale con ferite guaribili in 4 giorni. Per lei invece, 50enne anch'essa originaria di Ascoli, sono scattate le manette con l'accusa di lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale, in quanto una volta fermata ha iniziato a colpire con calci e pugni anche gli agenti.