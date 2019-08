Turista rischia di annegare, choc tra i bagnanti: è gravissima

Si trovava sul lungomare Dante Alighieri, all'altezza dell'Hotel Ritz, per rilassarsi durante le vacanze estive. Mentre passeggiava in acqua è stata colta da un malore tra lo choc dei bagnanti. E' questo quanto accaduto ad una turista milanese di 63 anni in villeggiatura a Senigallia.

Tempestivo l'intervento dei bagnini che si sono tuffati in acqua e l'hanno subito riportata a riva. Poi i soccorritori hanno iniziato le manovre di rianimazione con l'ausilio del defibrillatore. La donna è stata poi trasportata in condizioni molto gravi all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Senigallia.