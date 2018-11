Malattie respiratorie, grazie ad un donatore al Salesi arriva un nuovo spirometro

Ieri mattina alle ore 10.00 la Fondazione Ospedale Salesi, grazie alla sensibilità di uno speciale donatore, ha consegnato uno spirometro “Spirolab touchscreen 7 pollici con ossimetro” alla SOD di Pediatria dell’Ospedale Salesi di Ancona.

Il dottor Cazzato ha Ringraziato di cuore la Fondazione Salesi per il costante impegno a favore del miglioramento delle cure prestate a piccoli pazienti ricoverati e illustrando la funzionalità e l'utilità del nuovo macchinario ricevuto ha così dichiarato: La Spirometria è il test di funzionalità polmonare più comunemente utilizzato nella gestione del bambino con malattia respiratoria. Permette di rilevare e quantificare anomalie nella funzione dei polmoni in maniera non invasiva attraverso la misurazione della quantità di aria che è inalata e la velocità alla quale è espulsa. La SOD di Pediatria dell’Ospedale “Salesi” gestisce routinariamente patologie respiratorie che possono richiedere una valutazione spirometrica anche in bambini ricoverati nei reparti di degenza.

Lo spirometro “SPIROLAB” ha la particolarità di essere portatile in grado di eseguire il test di funzionalità respiratoria direttamente a letto del malato con notevoli vantaggi sia per il bambino sia per il medico sia in tal modo riesce ad ottenere informazioni utili in tempo reale. Dunque, tale strumentazione permette di migliorare l’assistenza ai bambini non in grado di poter eseguire tali esami nel nostro laboratorio di fisiopatologia respiratoria dove accedono in gran parte coloro che vengono normalmente seguiti in regime di cura ambulatoriale.