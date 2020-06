Ecografo portatile per l’Usca, l’Asur ringrazia il Banco Farmaceutico

«La Direzione Generale ASUR Marche ringrazia la Fondazione Banco Farmaceutico onlus che lo scorso 4 giugno ha donato all’Azienda Sanitaria un sistema per ecografia portatile destinato all’USCA di Fabriano». La nota di ringraziamento arriva dall'Asur Marche: «L’apparecchiatura, composta da un Ecografo Mindray Ecocolordoppler mod. M6 con Pacchetti SW applicativi per i vari distretti anatomici e Trolley da trasporto, da Sonde (Trasduttore Elettronico Convex 3C5s e PL1E-30-90887 Trasduttore Elettronico Lineare 7L4s) e da un tablet dedicato -per un valore complessivo pari a 13.400 euro- è uno dei risultati della campagna “Aiutaci a curare chi si è ammalato”, avviata da Banco Farmaceutico, C.D.O. e Medicina Persona nell’ambito del progetto #fareinsieme».

«Si tratta di uno strumento di approfondimento diagnostico dei pazienti con sintomatologia di infezione da Coronavirus ed è destinato all’USCA di Fabriano per la diagnosi ed il riconoscimento, già a livello territoriale, delle complicanze dell’infezione da Coronavirus. Un plauso all’iniziativa, nonché un sincero ringraziamento alla Fondazione Banco Farmaceutico per i fondi raccolti e destinati a sostenere le attività delle strutture sanitarie delle regioni maggiormente colpite dall’epidemia, fra queste anche la nostra».