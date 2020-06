Progetto Corm, dal Sorriso di Daniela un assegno alla Clinica oncologica di Torrette

Di scena la solidarietà all'Ospedale Torrette di Ancona dove, con la consegna di un mega assegno, si è conclusa la raccolta fondi promossa da Maurizio Socci ed Il Sorriso di Daniela onlus di Gabriella Storani e Calisto Maurilli, a sostegno della Clinica Oncologica di Torrette diretta dalla prof.ssa Rossana Berardi. La raccolta, avviata nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ha l’obiettivo di contribuire alla realizzazione del progetto Corm (Centro Oncologico e di Ricerca delle Marche). Una struttura che intende fornire maggiore efficacia nella presa in carico di pazienti con tumore, facilitando l’accesso alla diagnosi e alle cure e promuovendo la ricerca in ambito oncologico, specie nelle condizioni di estrema difficoltà legate alla pandemia da Coronavirus. Ubicato presso la Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona, il Corm rappresenterà un riferimento di eccellenza, con l’intento di mettere in rete tutte le strutture del territorio attraverso l’utilizzo di piattaforme multimediali per il teleconsulto per pazienti ed operatori. Durante la raccolta fondi, grazie al sostegno di tanti cittadini ed associazioni di volontariato che operano in ambito oncologico e non, è stato raggiunto il valore di 11.500 euro.

La cerimonia per la consegna dell’assegno, condotta da Maurizio Socci, giornalista di E’tv Marche e presidente dell’associazione il Sorriso di Daniela onlus, ha visto la presenza del direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona, Michele Caporossi e della prof.ssa Rossana Berardi. In collegamento online, tutti i professionisti, la rete del volontariato Marcangola e le associazioni di pazienti impegnate a favore dell’oncologia nella regione Marche. «I tre mesi trascorsi - ha detto Caporossi - sono stati un periodo di grande dolore, di grande impegno ma oggi festeggiamo un periodo di rinnovata speranza grazie alla solidarietà diffusa e tangibile da parte di tantissimi cittadini. Proprio grazie alla solidarietà siamo riusciti a superare le fasi più critiche. Pensate cosa sarebbe stato se non avessimo avuto chi ci donava letti, monitor, le centraline per la rianimazione che ci hanno permesso di passare da 14 a 47 posti letto di rianimazione in pochi giorni». «Nel periodo Covid - ha sottolineato la professoressa Berardi - non ci siamo mai fermati. Abbiamo fatto squadra e siamo stati una squadra vincente. C'è stata una grande generosità e il Corm sta ad indicare il cuore delle Marche. Vogliamo perciò ringraziare tutti coloro che lo renderanno possibile e siamo felici di poterlo realizzare a beneficio di tutti». Per Maurizio Socci, «questa catena di solidarietà non si ferma mai. Nella nostra Costituzione - ha detto - si dovrebbe aggiungere un articolo che recita: L'Italia è una Repubblica fondata sul volontariato. Tante cose infatti si possono fare grazieal buon cuore delle persone». La cerimonia ha avuto l'introduzione musicale del Maestro Marco Santini al violino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo l’elenco dei benefattori Corm - Raccolta fondi Associazione Il Sorriso di Daniela: 1) Comitato Andos di Ancona 2) Associazione La Bottega della Speranza 3) Associazione Unitesipuò 4) Calisto Maurilli e Giuseppa Catena 5) Gabriella Storani 6) Christian Cimarelli 7) Giuseppe Gimmilaro - Donatella Maccaroni 8) Massimo Filippetti 9) Maurizio Baldini 10) Massimo Antinori - Wanda Caporalini 11) Antonio Marasco 12) Massimo Principi - Anna Pincini 13) Daniela Sebastianelli - Alessandro Zingaretti 14) Marco Socci 15) Renzo Moretti 16) Chiara Pierini 17) Federica Pecci 18) Anna Susino 19) Laura Mazzanti - Nelvio Cester 20) Claudio Barsotti 21) Serena Mogliani 22) Angelo Lancioni 23) Silvana Belogi 24) Lucina Focante 25) Dino Carnevali