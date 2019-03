Donaction: il progetto sulla donazione di organi e tessuti incontra gli studenti del Liceo Classico di Senigallia

SENIGALLIA – Gli studenti e le studentesse del Liceo Classico di Senigallia hanno incontrato questa mattina (29 marzo), i volontari di Donaction.

Sostenuto dalla Regione Marche, Donaction porta nelle scuole i temi della donazione e della solidarietà sociale, attivando una funzione riflessiva e educativa sull’argomento. «Gli studenti si sono dimostrati interessati soprattutto alle indicazioni fornite dal personale medico presente agli incontri – spiega Vincenzo Massetti, coordinatore della Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche (Lifc) - Sulla donazione di organi è fondamentale sgomberare il campo da errori e pregiudizi, mentre è necessario dare una corretta informazione: in molti ci chiedono come si fa ad esprimere il consenso alla donazione o se ci sono malattie che la ostacolano. L’entusiasmo dei ragazzi è coinvolgente e anche noi volontari portiamo a casa i frutti del lavoro fatto in classe».

Gli studenti delle scuole marchigiane interessate dalla quinta edizione del progetto sono chiamate a realizzare elaborati, utilizzando diversi linguaggi artistici, per raccontare con creatività il significato che ha la donazione degli organi. I lavori saranno poi giudicati da una commissione e alle scuole vincitrici andranno premi in denaro (info e regolamento su www.donactioncontest.it).

Sette le associazioni che con Donaction hanno fatto rete per diffondere una corretta informazione ai giovani sulla donazione di organi e tessuti: Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue), Lifc Marche (Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche), Aido (Associazione Italiana Donazione Organi Tessuti Cellule), Antr (Associazione Nazionale Trapianti di Rene), Aned (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto Onlus), Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo). e Adisco (sezione regionale Marche cordone ombelicale).