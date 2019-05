Addio don Cesare, prete delle caramelle: una vita a predicare pace e fratellanza

Ancona piange don Cesare Caimmi, storico parroco della Misericordia. Se n’è andato in punta di piedi, a 89 anni. Una figura indimenticabile che ha avviato alla fede cristiana migliaia di anconetani perché le sue lezioni di catechismo e i momenti di preghiera erano vere opportunità di condivisione e confronto. E’ stato tra i primi ad aprire le porte della comunità ecclesiastica anconetana agli stranieri. Si è sempre battuto per “L’amicizia tra tutti i popoli”, come aveva intitolato il suo programma di integrazione e vicinanza tra le varie etnie della città, per le quali la chiesa di Santa Maria della Misericordia era concepita come un punto d’incontro, aperta a chiunque ne avesse bisogno, senza distinzione di razza, origine e colore.

Arrivato nel 1972 ad Ancona, dopo essere divenuto sacerdote nel 1955, don Cesare è stato parroco a Camerano e Polverigi prima di approdare nel capoluogo. A lui si devono il restauro della chiesa di via Giannelli e l’apertura del cinema Galleria nel 1978. Il suo impegno per i popoli più poveri si concretizzò nel 1983 con un viaggio in Uganda, dal quale capì che era fondamentale accrescere l’impegno della città con opere di carità a favore della Caritas. Era anche il parroco delle caramelle: le lanciava sempre ai bambini dopo la messa domenicale, era un suo simpatico rituale.

Era un parroco buono, coraggioso e pieno di iniziative: nel 1996, col benestare del vescovo, propose (con tanto di manifesto affisso al portone della Misericordia) di abolire i fiori ai funerali per sostituirli con denaro da destinare ai missionari e agli anziani sacerdoti in difficoltà economiche, in cambio di messe in suffragio. Così don Cesare, che era anche Cavaliere al merito della Repubblica, riuscì ad inviare fondi ai missionari dell’Amazzonia e a tanti parroci nei Paesi più poveri del mondo. I funerali non sono ancora stati fissati.