Era ai domiciliari con permesso orario per uscire, lo usa per andare a rubare

Era già agli arresti domiciliari con permesso orario per assentarsi e ha pensato bene di utilizzare quel tempo per rubare. Infatti ieri mattina, alle ore 9,20 una volante in servizio al Piano San Lazzaro, ha intercettato 2 donne di origini rom di 30 e 35 anni, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, che erano uscite fugacemente da un supermercato di via Flaminia. Subito fermate, gi agenti le hanno trovate in possesso di numerosi prodotti per la casa: deodoranti, anticalcare, detergenti vari per un valore commerciale di circa 120 euro, che avevano riposto nelle loro borse e che non avevano pagato.

Il loro atteggiamento aveva destato sospetti agli addetti del supermercato tanto che, andando a rivederle, le immagini del sistema di video sorveglianza hanno appurato come le donne avessero nascosto nelle borse tutta la merce poi rinvenuta dai poliziotti. Una delle 2 era agli arresti domiciliari.