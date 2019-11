Sono giocatori di football ma anche donatori dell'Avis, ora scendono in campo per la vita

Sabato 26 ottobre, al centro trasfusionale dell’ospedale regionale Torrette di Ancona, diretto dal Dottor Gianluca Riganello, 10 ragazzi, di età compresa tra i 19 e i 29 anni, appartenenti alla società sportiva di football americano GLS Dolphins Ancona e iscritti alla sezione Avis di Numana, hanno effettuato insieme la loro prima donazione, come nuovi donatori e come squadra.

Il progetto “Scendiamo in campo per la vita”, voluto dall’associazione Dolphins Veterans Ets insieme all’Avis di Numana, vuole unire la forza dello sport ai valori della solidarietà per sensibilizzare i giovani non solo alla donazione di sangue ma, attraverso questa pratica, al loro ruolo attivo nel sociale e nell’attenzione al prossimo. I ragazzi si sono dimostrati subito disponibili e interessati abbracciando con entusiasmo la causa.