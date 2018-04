Tanti dolci per i bambini, l’iniziativa benefica organizzata dal Leo Club

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Di Service in Service l’attenzione al sociale non finisce mai. Il progetto di solidarietà firmato Leo Club 108 A e Ferrero approda a Fabriano. Sì è svolta martedì 3 Aprile, presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Engles Profili, l’iniziativa benefica organizzata dal Leo Club Fabriano, in collaborazione con l’azienda dolciaria Ferrero. L’obiettivo è stato quello di regalare un piccolo spazio di felicità e benessere alle papille gustative dei più piccoli. I bambini ricoverati nel reparto pediatrico del nostro ospedale sotto il periodo Pasquale hanno trascorso del tempo insieme ai giovani Leo e gustato i prodotti dolciari firmati Ferrero.

La consegna è stata svolta con la collaborazione di medici, infermiere e bambini che, con entusiasmo e sorpresa, hanno ricevuto il loro kit cioccolatoso. “Regaliamo un Sorriso in Pediatria!” è un progetto dell’Area Bambini e Giovani del Leo Club International, associazione composta da ragazzi tra i 14 e i 30 anni che dedicano il proprio tempo libero ad attività di volontariato e di servizio alla comunità. Grazie alla donazione della Ferrero, multinazionale leader nel settore dolciario e da sempre attenta al sociale, è stato possibile allietare le giornate dei bambini e addolcire la loro degenza nei reparti pediatrici di quattro regioni italiane.

Il Leo Club Fabriano