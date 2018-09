Provano a ingannare i poliziotti al posto di blocco ma falliscono: denunciati

Si fermano all’alt della polizia senza tradire alcuna emozione. Erano sicuri che quel certificato di revisione contraffatto potesse ingannare gli agenti, ma non è andata come speravano. Due rumeni, entrambi 30enni e residenti nello jesino, sono stati denunciati dai poliziotti del commissariato di Senigallia.

In particolare, la certificazione di regolarità contraffatta era stata apposta alla carta di circolazione in modo da trarre in inganno.