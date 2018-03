Blocco dei tir in Autostrada, Gasparoni precisa: «Non c'entra la Prefettura dorica»

«La Prefettura non ha emanato nessun tipo di ordinanza per il blocco dei tir e l'ultima decisione presa è stata quella di ieri, con la revoca del divieto di circolazione». A dirlo è proprio la Prefettura dorica che ha precisato come non ci siano stati altri divieti dopo la revoca di ieri: «i blocchi non dipendono da noi ma da Autostrade per l'Italia che in Emilia Romagna ha emanato il codice rosso per il maltempo».

Anche il Segretario di Confartigianato Trasporti Gilberto Gasparoni ha corretto il tiro, dopo che questa mattina aveva polemizzato sulla vicenda: «I blocchi dei tir non dipendono dalla Prefettura - afferma - ma da Autostrade per l'Italia che ha il potere di imporre i divieti come è poi avvenuto in questo caso specifico».