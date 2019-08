Scatta il divieto di balneazione, Ferragosto senza tuffi a Palombina e Falconara

E’ bastata una notte di maltempo per far scattare i divieti di balneazione tra Ancona e Falconara. Colpa degli scolmatori che sono stati aperti dopo le piogge delle ultime ore. Sarà dunque un Ferragosto senza tuffi su tutto il litorale di Falconara e a Palombina, per la rabbia degli operatori balneari.

A Falconara il Comune informa che, in seguito alla comunicazione di Vivaservizi giunta questa mattina relativa all’attivazione di 13 scolmatori a mare, «a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica e ai sensi dell’ordinanza sindacale 17/2019 è temporaneamente vietata la balneazione lungo tutto il litorale a sud della Raffineria Api fino al confine con Ancona, fino a nuova comunicazione». Anche il Comune di Ancona ha fatto scattare il divieto di balneazione da Palombina fino al porticciolo di Torrette, sotto al Cardeto e sotto la piscina del Passetto.