Rigagnolo fluo come la kryptonite di Superman: allarme chimico, ditta sequestrata

Verde fluo come la kryptonite. Nulla a che vedere con la leggendaria sostanza capace di uccidere Superman, ma comunque pericolosa. In attesa dei risultati delle analisi di laboratorio, con ragionevole certezza si può dire che era acido cloridrico il liquido corrosivo fuoriuscito da una ex ditta di via Bevilacqua, ad Agugliano, che eseguiva lavori di placcatura galvanica.

L’allarme è stato lanciato ieri mattina dal titolare di un’azienda della zona quando ha notato che il rigagnolo verdastro, proveniente dall’ingresso principale del capannone, arrivava quasi in strada. Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con gli specialisti del Nucleo Nbcr (nucleare, batteriologico, chimico e radioattivo), insieme agli agenti della polizia locale dell’Unione Terra dei Castelli di Agugliano e Polverigi e al personale dell’Arpam che ha effettuato delle campionature. Protetti da maschere antigas e particolari tute scafandrate, dotate di auto protettori che consentono la respirazione anche in ambienti contaminati, gli Nbcr sono entrati all’interno della ditta in questione, fallita e inattiva da tempo, per risalire all’origine della perdita: il liquido pericoloso, probabilmente acido cloridrico utilizzato per la lucidatura dei metalli, era fuoriuscito abbondantemente da una tanica da circa 30 litri che forse si era deteriorata a causa delle elevate temperature di questi giorni.

I vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare l’area con materiale assorbente e a sigillare i locali, posti sotto sequestro per questioni di pubblica sicurezza dai vigili, che poi hanno notificato il provvedimento alla banca proprietaria del fabbricato. Il pericolo è rientrato, ma presto verrà effettuata una nuova bonifica all’interno dell’ex azienda dove sono presenti altri prodotti chimici altamente infiammabili e inquinanti, lasciati in stato di abbandono.

