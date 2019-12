Paura al distributore, l'insegna si stacca e rischia di cadere

I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio, poco dopo le 14, a Falconara per la rimozione di un'insegna pericolante all'interno del distributore di benzina IP. Sul posto la squadra dei pompieri, con autoscala e autogrù, ha agganciato e rimosso l'insegna. Durante le operazioni il traffico in via Flaminia è stato deviato su strade limitrofe. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.