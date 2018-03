Più veloce ed ecologico, apre in città il primo distributore di metano liquido

Da domani, mercoledì 28 marzo sarà operativa la prima stazione di servizio con GNL di Ancona e Provincia. L’impianto, dotato di un serbatoio criogenico da 60 metri cubi, è già in grado di alimentare le autovetture con metano compresso ma i lavori proseguono ed entro l’anno sarà possibile rifornire anche i camion con il metano liquido. L’area di Ancona vanta una lunga tradizione del trasporto a metano, con una percentuale di distributori simile a quelle delle aree nazionali con maggiore diffusione di autovetture che usano questo combustibile. Oltre ad annullare le emissioni di polveri sottili e di zolfo e ridurre significativamente ossidi di azoto e CO2, il metano da GNL ha una superiore resa energetica rispetto al metano abitualmente prelevato dai gasdotti.

Ad investire nel nuovo combustibile è stata la Impianti Distribuzioni Petroli Srl, società del settore attiva nel capoluogo marchigiano, che ha implementato l’offerta di carburanti della stazione di servizio a marchio Q8 in via 1° maggio 52, AN 60121, in località Baraccola, l’area industriale a sud della città e a ridosso della città del cinema. La posizione dell’impianto è particolarmente favorevole per il traffico interessato a consegne o ritiri nell’hinterland e nella Provincia, perché molto vicino al casello Ancona Sud ed in linea diretta con il Casello Nord dell’Autostrada Adriatica, raggiungibili senza dover entrare in città. I vantaggi quindi sono molteplici: il tempo di rifornimento è più rapido, il metano erogato è di qualità più pura ed il motore dell’auto sarà più prestante, allo stesso tempo la quantità rifornita sarà maggiore rispetto al metano tradizionale.

Ancona quindi fa da capofila ad un carburante che migliora la qualità dell’aria. L’impianto della Baraccola è aperto tutti i giorni con i seguenti orari: lun.-ven. 06:30-21:00, sab. 07:00-20:00 e dom. 08:00-13:00. Il geo posizionamento è https://www.google.it/maps/place/Q8/@43.561201,13.5102391,19z/data=!4m5!3m4!1s0x132d8059c7830297:0xccdb80b4304a2a34!8m2!3d43.5612!4d13.5104?hl=it