Blackout in centro per lavori alla rete elettrica: dove e quando

Proseguono i lavori di potenziamento della rete elettrica nel comune di Ancona messi in campo da E-distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica). Domani, 26 luglio, le squadre operative dell’azienda, eseguiranno un intervento programmato dalle 8.45 alle 15.15 nel centro urbano del comune di Ancona, finalizzato a migliorare la qualità del servizio elettrico dei clienti. I lavori, riguardanti il rinnovamento tecnologico delle apparecchiature con l’automazione della cabina secondaria che serve la zona interessata all’interruzione, consentiranno operazioni più rapide per il ripristino del servizio elettrico in caso eventuali guasti. I lavori proseguiranno venerdì 27 luglio con un’ultima interruzione programmata dalle 13 alle 19.30. Per motivi di sicurezza del personale, i lavori devono essere eseguiti in orario giornaliero. I clienti sono stati preavvisati attraverso affissioni nelle vie interessate secondo quanto prescritto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. E-distribuzione farà il possibile per limitare al massimo i disagi per la Clientela. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio i Clienti possono consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è necessario contattare il numero verde 803.500.

Questo il piano dei lavori giovedì 26 luglio (8:45-15:15)

Martiri della Resistenza da 47 a 63, da 67 a 71, 75; Buonarroti da 19 a 23, 27, 12, 50; Tiziano 79, da 48 a 50; Verdi da 2 a 10, da 14 a 16, 1, Circonvallazione da 7a a 7g.

Questo il piano dei lavori venerdì 27 luglio (13:00-19:30)

Martiri della Resistenza 79, da 83 a 87, 91, 95, 95bis, del Canale da 10 a 12, da 16 a 22, 29, Buonarroti da 5a a 9, da 13 a 17.