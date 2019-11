Il dissuasore stradale si solleva all'improvviso, donna cade e finisce all'ospedale

Il dissuasore stradale si solleva all’improvviso e fa cadere una donna, mandandola all’ospedale con una lesione al ginocchio.

E’ ieri pomeriggio, attorno alle 18,30, a Falconara, all’incrocio tra via Bixio e via Cairoli. Il dispositivo cilindrico, utilizzato per impedire il passaggio o la sosta dei veicoli, si è azionato proprio mentre stava passando una signora di 74 anni. La donna ha perso l’equilibrio, è caduta e si è ferita ad un ginocchio.

Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, che ha accompagnato la signora al pronto soccorso di Torrette per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti anche i vigili urbani.