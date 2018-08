Due dispersi in mare, scattano le ricerche in spiaggia libera

L'eliambulanza in volo. La Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco in mare. In campo anche Croce Gialla di Ancona e carabinieri per cercare due ragazzi che si sono allontanati per fare il bagno e non sono ancora tornati. A dare l'allarme sono stati gli amici che erano con i due.

C'è molta apprensione in spiaggia. (SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO)