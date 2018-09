Non trova lavoro, spaccia alla bocciofila: droga anche a minori

Non trovava lavoro e per guadagnare qualche soldo aveva iniziato a spacciare. Droga venduta anche a minorenni fino al blitz della Squadra Mobile di Ancona che, dopo averlo tenuto d'occhio per qualche tempo, ha deciso di intervenire arrestandolo. L'uomo, un 35enne residente a Falconara, era solito frequentare la bocciofila di Chiaravalle. Proprio là, secondo l'indagine degli uomini guidati dal vicequestore aggiunto Carlo Pinto, avvenivano gli scambi.

I clienti erano minorenni ma anche uomini di mezza età. Una volta avuta contezza del traffico, i poliziotti dell'antidroga hanno fatto irruzione in casa del 35enne. All'interno di una scatola di merendine sono stati trovati 50 grammi di hashish. e tutto il materiale necessario per il

confezionamento e la vendita dello stupefacente. A nulla è valsa la giustificazione della mancanza di lavoro, per l'uomo è scattato l'arresto, condalidato successivamente dal giudice. Il 35enne ha ora l'obbligo di dimora a Falconara.