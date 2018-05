Aiuto ai disoccupati, pubblicato il bando per alcune borse lavoro

OSIMO - E stato pubblicato dal Comune osimano il bando per l'erogazione di borse di lavoro, una misura concreta a sostegno della disoccupazione. Il bando, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 92 del 19/04/2018, da ieri è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Osimo unitamente ai moduli per inoltrare la domanda.

La scadenza è fissata per le ore 12 del prossimo 30 giugno. Il progetto prevede l’assegnazione ai disoccupati di 20 borse lavoro del valore di 500 euro ciascuna per la durata di 6 mesi. Possono presentare la domanda i residenti ad Osimo da almeno 5 anni che sono iscritti come disoccupati presso il Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Ancona. I borsisti avranno l’obbligo di svolgere un’attività di 25 ore settimanali all’interno di aziende pubbliche o private e saranno seguiti da tutor. Fra i requisiti per la partecipazione, occorre avere un’età compresa fra i 30 e i 65 anni, l’assenza di rapporti di lavoro con i soggetti ospitanti negli ultimi 4 anni prima della presentazione della domanda, l’assenza di rapporti di parentela entro il terzo grado con il titolare o socio dell’azienda ospitante, e una certificazione Isee ordinario riferito all’anno 2016, del proprio nucleo familiare, non superiore ai 20 mila euro.