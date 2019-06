Disney Italia incontra gli studenti per promuovere l’imprenditorialità giovanile e la creatività

FABRIANO – If You Can Dream It, You Can Do It: con questo slogan Walt Disney ha incoraggiato intere generazioni ad affidarsi alla propria creatività per tradurre i sogni in imprese di successo. Con lo stesso spirito, Disney Italia continua, per il quarto anno consecutivo, a promuovere la didattica imprenditoriale attraverso Junior Achievement, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economica.

Oggi, questa fruttuosa collaborazione ha portato Disney Italia a Fabriano per incontrare gli studenti delle scuole superiori nella città del centro Italia. “Come nasce un’idea” è il titolo della masterclass che è stata dedicata agli aspiranti imprenditori fabrianesi. Durante la masterclass, realizzata grazie alla collaborazione tra Junior Achivement Italia e The Walt Disney Company Italia, il Direttore dell’Accademia Disney Roberto Santillo ha illustrato il processo di nascita di un progetto creativo, ossia come tradurre i sogni in un’impresa di successo.