Lanterna Azzurra, ecco cosa aveva chiesto la Commissione dopo il sopralluogo

La richiesta per esercitare pubblico spettacolo alla Lanterna Azzurra, dalla Magic Srl, era arrivata il 3 ottobre 2017. Il 12 la Commissione di vigilanza dell'Unione dei Comuni Misa Val Nevola, presieduta dal sindaco Matteo Principi aveva effettuato un sopralluogo e impartito ben 14 prescrizioni ai titolari. Ma cosa avevano chiesto i commissari? Ecco l'elenco, da brividi, alla luce di quanto avvenuto poco più di un anno dopo.

L'affollamento massimo consentito: 459 persone per la Sala 1, 262 per la Sala 2, 150 per il piano semi interrato (alto 2,70 metri e con licenza di agibilità data nel 2014). Totale 871 persone. Compreso il personale di servizio ;

; La squadra incarica di gestire le emergenze dovrà essere composta da almeno 4 persone formate e in possesso dell'attestato di indoneità. Almeno uno dei componenti della succitata squadra dovrà essere addestrato all'esercizio manutenzione e sorveglianza degli impianti elettrici e sicurezza;

Installare cartellonistica di emergenza indicante le vie di esodo sul mezzanino pista - Sala 1

Installare cartellonistica sul pulsante di sgancio e pulsante di allarme antincendio

Installare cartellonistica indicante il punto di raccolta all'esterno dell'attività e modificare le planimetrie affisse nelle varie sale;

Il piano di emergenza e di evacuazione dovrà essere costantemente aggiornato in funzione dell'organigramma aziendale;

Eliminare la vegetazione immediatamente a ridosso del gruppo elettrogeno;

Il quadro elettrico posto nella Sala 1 in prossimità del bar sia adeguatamente protetto con barriera anti infrazione in modo che sia acessibile solo al personale addetto;

Nel ripostiglio deve essere sistamata la linea di alimentazione dell'illuminazione;

Tutti i parapetti dovranno avere una altezza del lato interno non inferiore ad un metro lineare;

Durante l'esercizio dell'attività gli arredi dovranno essere disposti come indicato negli elaborati progettuali e non costituire o avere parte che possano costituire pericoli per gli avventori;

Sempre la Commissione aveva ordinato al gestore di attenersi a precise condizioni di esercizio: dalla verifica del corretto funzionamento degli impianti, alla manutenzione e alla tenuta di registri per le verifiche periodiche, per i controlli antincendio, un adeguato (non specificato) numero di cassette del pronto soccorso, 4 unità per il servizio di vigilanza antincendio. E, soprattutto "tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute, sgombri da sotacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico".