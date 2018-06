Lo chalet discoteca non ha le porte di sicurezza, sospesa l'attività

"Preso atto della tanta affluenza il locale è costretto a rinviare gli eventi in programma per questo fine settimana causa adeguamento degli spazi. Ci scusiamo per il disagio e vi aspettiamo sabato prossimo". Un breve messaggio per scusarsi con la clientela per il posticipo degli eventi musicali in programma dopo la serie di controlli da parte del Commissariato di Polizia di Senigallia insieme all'ispettorato del lavoro e ai vigili del fuoco. È accaduto nei giorni scorsi a Marina di Montemarciano dove uno chalet ha dovuto interrompere la serata a causa di alcune inosservanze rispetto alle uscite di sicurezza.

Tutto in regola il resto ma tanto è bastatao per imporre la sospensione dell'attività, almeno per quanto riguarda la feste sotto le stelle. Il commissariato ha promesso conotrolli costanti su tutti i locali durante l'estate anche per contrastare fenomeni di abusivismo delle feste e monitorare il consumo e la somministrazione di alcolici, soprattutto ai minorenni.