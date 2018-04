Discarica abusiva ex Assam, individuati i responsabili degli abbandoni

Riguardo alla discarica abusiva nei pressi dell'ex Assam, su territorio di proprietà della stessa, l'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato alle Manutenzioni, ha precisato con una nota che già da tempo si era attivata al riguardo. In particolare i vigli ambientali sono già intervenuti identificando i tre proprietari dei rifiuti abbandonati nell'area esterna allo stabile ex Assam e ad uno di questi è stata già erogata la sanzione amministrativa relativa mentre gli altri due proprietari sono stati convocati presso il Comando della Polizia Municipale.

Inoltre, l'Ufficio Ambiente ha già inviato una nota alla Regione Marche con la quale chiede alla stessa di procedere alla recinzione dello spazio esterno allo stabile ex Assam, onde evitare ulteriori abbandoni. La rimozione e pulizia dell'area è a totale carico dell'Assam e Anconambiente, che ha già effettuato il sopralluogo, ha già notificato all'ente le modalità dell'intervento per il quale attende il via libera dell'Assam stessa essendo quella un'area di proprietà – privata - dell'ente.