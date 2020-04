Disabili in difficoltà, scivola dalla sedia a rotelle: interviene la polizia

FALCONARA - La polizia locale ha soccorso una donna in difficoltà mentre non riusciva a tornare a casa per il taglio delle corse dei bus e un anziano scivolato dalla sedia a rotelle. Lunedì 30 marzo, poco prima delle 15,00, una pattuglia del Comando falconarese è andata in aiuto di una disabile di 42 anni, che non riusciva a tornare a casa dopo aver fatto spesa in un supermercato di via Marconi. La donna, uscita in tarda mattinata per la spesa settimanale, aveva raggiunto il negozio in autobus e una volta fatti gli acquisti si era messa ad aspettare un mezzo pubblico che la riportasse a casa. Dopo un’attesa di quasi due ore, però, non era passato alcun autobus, a causa della riduzione delle corse di linea. La donna, che vive sola e a Falconara non ha familiari, aveva cominciato a preoccuparsi, anche perché era già passato l’orario per prendere le medicine previste dalla sua terapia. La richiesta d’aiuto è arrivata alla centrale operativa della polizia locale, che ha inviato un’auto di servizio per riportare la donna a casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro soccorso era avvenuto il lunedì precedente, 24 marzo: un uomo di 83 anni, costretto sulla sedia a rotelle, era caduto e la moglie 72enne non riusciva a farlo rialzare. La donna aveva chiamato il soccorso sanitario, ma le ambulanze erano tutte impegnate per l’emergenza Coronavirus. Aveva quindi contattato la polizia locale, che ha inviato una pattuglia: sono stati gli agenti a sollevare l’anziano per rimetterlo sulla sedia a rotelle. «Apprezzo moltissimo il lavoro dei nostri agenti, che sono impegnati su più fronti e che ogni giorno rendono onore al loro ruolo al servizio della comunità – è il commento del sindaco Stefania Signorini, con delega alla Polizia locale –. Da oggi entrano in servizio altri sei operatori, tre nel turno del mattino e altrettanti nel pomeriggio. Si tratta degli agenti assunti con il concorso del 2019, che porteranno un valore aggiunto a un servizio già efficiente».