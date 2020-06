Sindacati: «Lavoratori delle mense disperati, scendiamo in piazza»

I sindacati denunciato la situazione economicamente grave in cui versano i lavoratori delle mense scolastiche e aziendali che da mesi sono senza stipendio: «Sono senza prospettive - dichiara Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTUCs - è la condizione attuale delle lavoratrici e lavoratori delle mense scolastiche e aziendali dopo l’emergenza Covid-19». Così, il prossimo mercoledì 24 giugno, organizzano una manifestazione a carattere regionale ad Ancona in piazza del Papa, dalle 10,00 alle 12,00, sollecitando a tal proposito anche un incontro con il Prefetto.

I sindacati denunciano una situazione economica esasperata, che riguarda circa tremila lavoratori nelle Marche di cui un migliaio solo nella provincia di Ancona, per un settore, quello della ristorazione collettiva che, a seguito dell’emergenza sanitaria, ha subito una brusca battuta di arresto: «A questo - proseguono i sindacati - si è aggiunto l’atteggiamento irresponsabile di molte aziende che gestiscono i servizi in appalto che hanno scelto di non anticipare gli importi degli ammortizzatori sociali venendo meno al loro ruolo sociale e ponendo i propri dipendenti in condizioni di grande difficoltà. Per questo motivo, i sindacati chiedono al Governo la proroga degli ammortizzatori Covid 19 per almeno 27 settimane, la ripresa del servizio mensa per l’anno scolastico a settembre, la riforma degli stessi ammortizzatori per part-time ciclici e misure di sostegno al settore».