Donna violentata da dipendenti Conerobus, il commento del presidente Papaveri

«La notizia del rinvio a giudizio di quattro nostri dipendenti per fatti gravissimi ci coglie di sorpresa e ci ha profondamente colpiti. Siamo venuti a conoscenza delle pesantissime accuse soltanto oggi, dagli articoli di giornale, ed abbiamo immediatamente dato mandato al nostro avvocato di approfondire la questione. Riponiamo la massima fiducia nella magistratura e non appena riusciremo ad avere un quadro più chiaro della situazione, valuteremo come intervenire adottando gli opportuni provvedimenti». Così il presidente di Conerobus Muzio Papaveri in merito alla vicenda giudiziaria che vede coinvolti quattro dipendenti dell'azienda.