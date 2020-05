Oltre 4.000 tra dimessi o guariti, scendono a 108 invece i pazienti ricoverati

ANCONA - I dimessi/guariti salgono a 4.059 (+31) mentre scendono a 108 i pazienti ricoverati (-6) e a 1.554 quelli in isolamento domiciliare (-24); sono i dati forniti dal Gores. Per quanto riguarda le persone ricoverate sono 13 in terapia intensiva (quattro ad Ancona Torrette, due a Fermo, una a Jesi, tre a Camerino e tre a San Benedetto del Tronto) 11 in aree semi intensive (quattro a Camerino e sette ad Ancona Torrette) e 42 in aree per post acuti (16 a Chiaravalle, nove a Macerata e 17 all'Inrca di Fermo). Sono 157 le persone dimesse dagli ospedali marchigiani e attualmente ospitati in strutture territoriali (40 a Galantara di Pesaro, 11 a Fossombrone, 60 a Campofilone di Fermo, 40 a Villa Fastiggi di Pesaro e sei a Chiaravalle). I contagi complessivi da inizio emergenza sono 6.716, due in piu' rispetto a ieri. Dei due nuovi casi uno e' stato rilevato in provincia di Ancona (1.870) ed uno in provincia di Fermo (469). Zero contagi nelle ultime 24 ore a Pesaro Urbino (2.740), Macerata (1.116) e Ascoli Piceno (290). In tutta la regione i casi/contatti in isolamento domiciliare sono 3.623 (2.148 asintomatici e 1.475 sintomatici) tra cui 410 operatori sanitari: 717 ad Ancona, 2.020 a Pesaro Urbino, 661 a Macerata, 163 a Fermo e 62 ad Ascoli Piceno. Dall'inizio dell'epidemia le persone che sono (o sono state) isolamento domiciliare sono 32.628.

