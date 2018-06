L'energia di Jovanotti, il segreto è in cucina: ecco la dieta della cuoca anconetana

Che energia Jovanotti in concerto ad Ancona, che dopo la prima di ieri sera replicherà stasera, sempre al PalaPrometeo già sold out e lunedì con gli ultimi biglietti in vendita. L’amore per la vita. Ecco cosa muove il cuore del “ragazzo fortunato”, ma un bell’aiuto arriva anche dalla cucina. Alla dieta del Jova ci pensa lei: Maria Vittoria Griffoni, originaria di Jesi e cuoca personale dal cantante italiano.

La dieta di Jovanotti? Mattina palestra, poi estratto di limoni, cuccuma e zenzero. A pranzo verdure e pesce. Ieri prima del concerto ha mangiato verdure verdi, alici e sgombro perché siamo sull’Adriatico e a Jova piace scoprire le prelibatezze dei luoghi che visita per lavoro. Il pomeriggio di solito si tiene leggero con un caffè. ma dovendo seguire una dieta bulletproof, ieri pomeriggio ha scelto un frullato con burro ghee (chiarificato) con olio di cocco. Così si mantiene in forma con i grassi giusti ma senza troppi zuccheri. Giusto metodo per tenersi in salute e mantenere il vigore. E dopo il concerto? Verdure e uova alla Jova, come le chiama lo stesso artista. Ci pensa Maria Vittoria, come sempre, a montare la chiara a neve per poi cuocerla in forno.