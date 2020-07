Dieselgate, nelle Marche nuova iniziativa legale del Codacons per gli automobilisti

Nuova iniziativa legale del Codacons sul fronte “Dieselgate”, stavolta intentata direttamente in Germania, dove ha sede la casa automobilistica, alla quale da oggi possono aderire tutti gli automobilisti delle Marche coinvolti nello scandalo. Ad aprire la strada ai risarcimenti in favore degli automobilisti la Corte Federale che, come noto, ha emesso una sentenza storica condannando la società al risarcimento del danno nei confronti del proprietario un’auto truccata. La decisione ha sostanzialmente affermato il diritto del consumatore alla restituzione dell’automobile alla casa automobilistica e al rimborso del prezzo pagato detratti unicamente i km percorsi.

