Agenzia delle Entrate, aperture extra per aiutare i cittadini nella dichiarazione dei redditi

Nel mese di giugno tutti gli uffici delle Marche resteranno aperti in fasce orarie extra per fornire assistenza ai cittadini sulla dichiarazione dei redditi precompilata. Durante gli orari di apertura straordinari, i cittadini, con l’aiuto dei funzionari dell’Agenzia, potranno richiedere il pin, accedere tramite le postazioni web alla propria dichiarazione, chiarire eventuali dubbi sulla compilazione e procedere all’invio telematico. Porte aperte per la dichiarazione precompilata.

Le postazioni informatiche self-service, già quotidianamente utilizzabili per l’elaborazione e la trasmissione in autonomia della propria dichiarazione precompilata, saranno ulteriormente disponibili dalle 14,30 alle 16,30 nelle giornate di lunedì 11, mercoledì 13, lunedì 18 e mercoledì 20 giugno senza necessità di appuntamento. Gli indirizzi delle sedi delle Marche e ulteriori dettagli sull’iniziativa sono pubblicati sul sito regionale dell’Agenzia delle Entrate. Nella provincia di Ancona c'è Ancona capoluogo in via Palestro 15, a Jesi in via Pasquinelli 2 (Centro Direzionale le Cartiere Vecchie) e a Senigallia in via Abbagnano 2. Le scadenze da ricordare: il modello 730 può essere modificato e inviato fino al 23 luglio, mentre per il modello Redditi c’è tempo fino al 31 ottobre.