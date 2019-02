Diagnosi e trattamento dell'Alzheimer, se ne parla al centro sociale Filo d'argento dorico

In Italia si stimano oltre un milione di pazienti con demenza - di cui circa 600 mila con Alzheimer - e circa 3 milioni di persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza dei loro cari (fonte: Istituto superiore sanità), dunque quando si parla di Alzheimer si parla di una malattia dal pesante impatto sociale, psicologico ed economico. Una diagnosi tempestiva è fondamentale per combattere l’esclusione sociale, migliorare la qualità di vita del malato e dell’intera famiglia coinvolta. "La malattia di Alzheimer: diagnosi e trattamento" è il titolo dell'incontro pubblico in programma venerdì 22 febbraio alle ore 16,00 nella sede del Centro sociale Filo d'argento dorico, in via Ascoli Piceno 10 in Ancona, organizzato dall'Auser in collaborazione con Alzheimer Marche e il CSV Marche, con partner scientifico l'Inrca - Ircss (Istituto ricovero e cura a carattere scientifico), per cui interverrà il neurologo dr. Giuseppe Pelliccioni.