I cambiamenti climatici arrivano a Cannes, docente della Politecnica nel docufilm di Di Caprio

“Ice on fire” è il docufilm di Leonardo di Caprio, appena presentato a Cannes. Il trailer, online da alcuni giorni, si conclude con un frammento dell'intervista a Peter Wadhams docente a contratto all'Univpm, presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. Il tema trattato, lo scioglimento dei ghiacciai, è anche il cuore del libro del prof. Wadhams "Addio ai ghiacci" (Bollati Boringhieri).



Il libro è stato presentato al Salone del Libro di Torino all’interno del programma eventi curato dalla Regione Marche e proposto dall’Università Politecnica delle Marche dove il prof. Peter Wadhams e il ricercatore Giuseppe Aulicino hanno potuto raccontare il fenomeno impressionante dello scioglimento dei ghiacci. L’Univpm sta continuando le proprie attività di ricerca su queste tematiche, anche con il contributo e la supervisione del Prof. Wadhams e dei diversi team di ricerca, seguendo i progetti di sostenibilità proposti dalla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

Molti scienziati ritengono che il Polo Nord sarà privo di ghiacci verso la metà del secolo. Ma sono previsioni basate per lo più su modelli matematici. I dati raccolti sul campo dicono che potrebbe avvenire molto prima. In molti, invece, pensano non valga la pena preoccuparsi delle inospitali distese ghiacciate dell’Artico e dei loro cambiamenti. Purtroppo non è così: il destino dell’Artico è la miccia che potrebbe innescare una spirale di eventi negativi che coinvolgerà il mondo intero.



Nel 1970 Peter Wadhams era a bordo della nave oceanografica canadese Hudson, la prima in assoluto a circumnavigare il Continente americano. Al momento di affrontare il mitico «Passaggio a Nordovest» – il braccio di mare che si trova a nord del Canada – alla prua della nave si presentò il paesaggio polare più ostile, col mare coperto da uno spesso strato di ghiaccio pluristratificato. Oggi, in estate, il Passaggio a Nordovest è una rotta commerciale comune, priva di ghiacci. Il Polo si sta inesorabilmente sciogliendo. È un fatto col quale dobbiamo confrontarci. Lo scioglimento dei ghiacci è andato aumentando drammaticamente negli ultimi trent’anni. E i ghiacci del Polo sono la cartina al tornasole dello stato di salute del clima del pianeta e tanto più diminuiscono, tanto meno calore viene riflesso verso lo spazio dal loro candore, peggiorando ulteriormente la situazione in un circolo vizioso. L’accelerazione del fenomeno è impressionante, ma le autorità politiche non sembrano aver ancora realizzato l’enorme pericolo che ciò comporta.



Il libro Addio ai ghiacci contiene tutti i dati incontrovertibili dell’evidenza scientifica, minuziosamente raccolti, spiegati e argomentati in maniera estremamente comprensibile per chiunque: non dà scampo. È un appello accorato e competente che non deve cadere nel vuoto.