Derattizzazione e disinfestazione, il prossimo intervento in programma

Anche a luglio si effettuano gli interventi generali di derattizzazione e di disinfestazione larvicida del territorio comunale e delle strutture comunali attraverso personale appositamente riconoscibile della società incaricata Quark srl di Jesi. Domani tocca al quartiere di Brecce Bianche. In caso di maltempo gli interventi saranno rimandati ad altra data. Gli incaricati debbono apporre o aggiornare idonee etichette autoadesive per informare i cittadini in merito al tipo di intervento effettuato (derattizzazione e/o disinfestazione ) e alla data di intervento.

Oggetto di intervento saranno le caditoie stradali ( o erogatori esterni in zone non servite da pubblica fognatura) dell’intero territorio comunale urbano che comprende circa 500 vie oltre ai centri urbani frazionali del Comune di Ancona. Per cui domani (martedì 24 luglio) saranno oggetto di intervento le seguenti zone, comprese le aree verdi di pertinenza comunale: Quartiere: via Togliatti e tutte le aree verdi comunali, via Brecce Bianche e tutto il quartiere via Ginelli, via Crocioni, via Maestri del Lavoro, Strada Vecchia Passo Varano, via Caduti del Lavoro e tutte le vie adiacenti, via Fuà, via Ruggeri, p.zza S.D'Acquisto, via Russi, via Miglioli, via Grandi, via Di Vittorio, e tutto il resto del quartiere, via Borsellino, via 1° Maggio, via Filonzi, via Scataglini, comprese le aree verdi comunali adiacenti. Gli interventi inizieranno dalle ore 7 dalla zona di via Togliatti e si concluderanno nelle prime ore del pomeriggio in zona via Scataglini.

Il resto è di competenza del privato che deve agire in sinergia con il pubblico, evitando abbandono di rifiuti e separandoli opportunamente entro gli specifici contenitori, con particolare attenzione al conferimento del rifiuto organico che attrae i roditori ed eliminando i piccoli ristagni d’acqua, deposito delle uova di zanzara. Le date dei passaggi mensili sono riportati nelle apposite etichette adesive posizionate sui pali o altri manufatti pubblici all’inizio e alla fine delle vie trattate e nelle vie più lunghe, ogni 30 numeri civici circa. I cittadini possono segnalare eventuali disservizi o etichette non presenti sulla home page del sito del Comune di Ancona (www.comune.ancona.govi.it) alla voce Segnala, Reclama, Suggerisci.