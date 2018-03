Derattizzazione e disinfestazione, il programma completo: ecco gli interventi

L'Amministrazione comunale ha informato i cittadini che anche nel mese di marzo 2018 si verranno effettuati gli interventi generali di derattizzazione (mensili) e disinfestazione larvicida (mensili) del territorio comunale e delle strutture comunali attraverso personale appositamente riconoscibile della società incaricata Quark srl di Jesi.

Gli incaricati dovranno apporre o aggiornare le etichette autoadesive per informare i cittadini in merito al tipo di intervento effettuato (derattizzazione e/o disinfestazione) e alla data di intervento.

Oggetto di Intervento:

Sono le caditoie stradali ( o erogatori esterni in zone non servite da pubblica fognatura) dell’intero territorio comunale urbano che comprende circa 500 vie oltre ai centri urbani frazionali del Comune di Ancona.

Pertanto DOMANI, martedì 6 marzo s aranno oggetto di intervento le seguenti zone, comprese le aree verdi di pertinenza comunale:

Quartiere: via Redi, via Mercantini, via Panzini e tutte le aree verdi comunali, via Pacinotti, via Zazzini via Levi, via Tamburini, e tutto il resto del quartiere di Collemarino, via Colle Ameno, via Esino, Via Metauro, via Musone, via Sentino, via Conca, via Lambro, via Marecchia e tutto il quartiere di Torrette, via Tronto, Strada della Grotta, via Posatora, via Offagna, via Forte Scrima e tutto il quartiere, omprese le aree verdi comunali adiacenti.

Gli interventi inizieranno dalle ore 7,00 dalla zona di via Redi e si concluderanno nelle prime ore del pomeriggio in zona via Forte Scrima.

Seconda area di intervento:

Quartiere: p.zza Diaz, c.so Amendola, via Chiesa, via Friuli e tutto il quartiere, via Monte Grappa, via Matteotti e tutte le vie di raccordo, p.zza Malatesta e tutte le relative aree verdi comunali, via Di Biagio, via del Faro, p.zza Stracca, via Pizzecolli, e tutte le vie parallele, p.zza S.Francesco e aree verdi comunali.

Gli interventi inizieranno dalle ore 7,00 dalla zona di p.zza Diaz e si concluderanno nelle prime ore del pomeriggio in p.zza S.Francesco.