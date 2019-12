Derattizzazione e disinfestazione larvicida: venerdì 2 interventi in città

Anche in questo scorcio di fine d'anno sono i corso gli interventi generali di derattizzazione (mensili) e di disinfestazione larvicida (mensili) del territorio comunale e delle strutture comunali attraverso personale appositamente riconoscibile della società incaricata Quark srl di Jesi. Oggetto di intervento sono le caditoie stradali (o erogatori esterni in zone non servite da pubblica fognatura) dell’intero territorio comunale urbano che comprende circa 500 vie oltre ai centri urbani frazionali del Comune di Ancona. Domani venerdì 20 dicembre saranno oggetto di intervento le seguenti zone, comprese le aree verdi di pertinenza comunale:

1) Quartiere : via Del Canale, via Verdi, via Buonarroti, via M.della Resistenza, p.le Europa, via De Gasperi, via Sanzio, via Marchetti, vua Marconi, via Mamiani e tutto il resto del quartiere, comprese le aree verdi comunali adiacenti, via Vasari, via via XXIX Settembre, via Podesti e limitrofe, via Oberdan, via Torrioni, p.zza Stamira. Gli interventi inizieranno dalle ore 7,00 dalla zona di via Del Canale e si concluderanno nelle prime ore del pomeriggio in zona p.zza Stamira.