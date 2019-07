Derattizzazione e disinfestazione larvicida: al via i lavori in città

Il Comune ha informato i cittadini che inizieranno i lavori di derattizzazione (mensili) e di disinfestazione larvicida (mensili) del territorio comunale e delle strutture comunali. Gli oggetti di intervento saranno le caditoie stradali (o erogatori esterni in zone non servite da pubblica fognatura) dell’intero territorio comunale urbano che comprende circa 500 vie oltre ai centri urbani frazionali del Comune di Ancona. Da martedì 23 luglio saranno oggetto di intervento le seguenti zone, comprese le aree verdi di pertinenza comunale:

Quartiere: p.zza della Repubblica, via della Loggia e tutto il quartiere, p.zza Santa Maria, via Catena, via Bonda, c.so Mazzini, c.so Garibaldi e tutte le vie di raccordo, p.zza Plebiscito, via Pescheria, p.zza delle Erbe, via Marsala, via Elia, via Calatafimi,p.zza Cavour, l.go XXIV Maggio, via Frediani, via Bianchi, via Toti, v.le della Vittoria, tutte le via parallele e adiacenti e relative aree verdi.

Gli interventi inizieranno dalle ore 7,00 dalla zona di p.zza della Repubblica e si concluderanno nelle prime ore del pomeriggio nel quartiere di viale della Vittoria.

Quartiere: via Pesaro, via Lamaticci, via G.Bruno e tutte le vie parallele, via Ragusa, via Urbino, via Osimo e tutte le vie adiacenti, via Fiorini via Saracini, via Ragnini via Scrima e tutte le vie e aree verdi comunali adiacenti via Sirolo, via Numana, via A.Piceno, via Cupa di Posatora, via del Golfo, via Del Carmine, via M.te Vettore e tutto il quartiere, via Alpi via della Madonnetta, via M.te S.Vicino via della Montagnola, via delle Palombare e tutte le via parallele e adiacenti e relative aree verdi.

Gli interventi inizieranno dalle ore 7,00 dalla zona di via Pesaro e si concluderanno nelle prime ore del pomeriggio in via delle Palombare.