Si rifiuta di fare l'alcol test, in auto una mazza da baseball: denunciato

I Carabinieri del Comando Compagnia di Ancona, con l'ausilio dei militari di Falconara Marittima e della Stazione di Collemarino, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio (Ancona Stazione, Collemarino e Falconara Marittima) nel corso del quale è stato identificato un cittadino marocchino 46enne, residente a Fano, che alla guida della sua auto è stato fermato dai Carabinieri ed ha scelto di rifiutarsi di sottoporsi all'alcol test.

L’uomo è stato così denunciato per il rifiuto agli accertamenti e perquisito. In auto è stata trovata una mazza da baseball in lega metallica, della lunghezza di 55 centimetri, possesso che gli è costato una seconda denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere.