Ladri nella sede dell'Unità Cinofile: scatta la denuncia ai Carabinieri

JESI – Tra il 17 e il 20 aprile, nella sede dell’associazione Unità Cinofile da soccorso di Jesi, in via Marx, sono piombati i ladri facendo irruzione dal retro e rubando pochi spicci, un gruppo elettrogeno, pacchi di mascherine e altro materiale da lavoro. Subito è scattata la denuncia, nella speranza di trovare i colpevoli. «Non è tanto per il danno economico - spiega il Presidente dell'associazione, Lorenzo Spadari - ma per il gesto brutale, soprattutto in questo momento così delicato. Tra l'altro erano già venuti a rubare un mese fa e lo trovo veramente un gesto sprezzante».

Lo staff dell'Unità ha quindi fatto la denuncia ai Carabinieri: «Speriamo di trovare almeno il gruppo elettrogeno - prosegue Spadari - sono attrezzi da lavoro che si rivendono facilmente e quindi temiamo di non rivederli più».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qualche giorno fa il fattaccio era stato denunciato anche sui social, ricevendo la solidarietà di molti utenti. Poche righe, ma molto amareggiate: «Speriamo solo che leggendo questo post chi ha fatto ‘questa ragazzata’ si renda conto della gravità dei fatti che ha commesso e voglia rimediare ai propri errori. Non andrà tutto bene. Andrà come faremo in modo che vada».