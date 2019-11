Dennis, travolto all'alba mentre tornava a casa: aveva solo 20 anni

Dennis aveva solo 20 anni ed una voglia matta di vivere. Un sogno, il suo, interrotto brutalmente nella notte tra venerdì e sabato quando in quella strada maledetta, una Volkswagen Golf lo ha centrato in pieno, sbalzandolo per metri sul freddo asfalto. Dal quel momento si è alzato il gelo, dell'anima di chi arriva e si accorge del dramma, e del corpo, privo di vita e di speranza. Tra le pieghe della tragedia appena consumata anche lo choc dell'automobilista, incredulo ed inerme di fronte a quello scenario. Li, a pochi metri, giace il corpo esanime di Dennis Piangerelli.

Passano pochi minuti ed ecco arrivare le ambulanze ed i carabinieri ma per Dennis non c'è più niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate dal violento impatto con il veicolo, che lo ha travolto mentre stava passeggiando nell'oscurità della provinciale 76, all'altezza del civico 31, tra Monsano e Chiaravalle. Lo scorso 15 luglio Dennis aveva compiuto 20 anni. Pochi, troppo pochi per morire. Dennis era un grande sportivo e non poteva essere altrimenti. Sua mamma Luana è stata un'ex atleta di livello, come lo stesso zio Massimo, attualmente preparatore atletico della formazione di futsal femminile del Città di Falconara e coach della campionessa paralimpica Assunta Legnante. Negli scorsi anni Dennis aveva giocato a calcio con la squadra della sua città, Borghetto, dove si era fatto valere nel settore giovanile. Venerdì sera l'ultima serata con gli amici in discoteca, al Miami. Poi la scelta, fatale, di tornare a casa a piedi, percorrendo in solitaria quegli ultimi chilometri che lo separavano dalla sua abitazione. Nel tragitto ha incontrato la morte ed ora un intero paese, che solo in tarda serata ha avuto la terribile notizia, non si dà pace per questa immane tragedia.