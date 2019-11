Investito dopo la serata in discoteca, una città intera per l'ultimo saluto a Dennis

Una città intera è pronta a stringersi attorno a Dennis Piangerelli, il 20enne di Monte San Vito, morto nella notte tra venerdì e sabato mentre stava tornando a casa dopo una serata in discoteca. Ieri pomeriggio è stata effettuata l'autopsia sul corpo del giovane studente, investito da una Volkswagen Golf nell'oscurità della provinciale 76, tra Monsano e Chiaravalle. Poi, al termine dell'esame autoptico, la salma è stata restituita ai suoi cari.

Un dolore inimmaginabile per papà Livio e mamma Luana, per lo zio Massimo e per tutti gli amici che lo hanno voluto ricordare in queste ore con un ultimo saluto sui loro profili social. La camera ardente sarà allestita oggi all'obitorio dell'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi mentre i funerali sono stati fissati per mercoledì alle ore 15 presso la chiesa Cuore immacolato di Maria di Borghetto. Intanto il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo ha proclamato il lutto cittadino per tutta la giornata di domani.