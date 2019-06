Caso Dengue, notte di disinfestazione: ora controlli sulle zanzare anconetane

Una decina di agenti di polizia municipale impegnati fino a mezzanotte in zona Grazie, fino a Vallemiano (escluso). I vigili hanno bussato porta a porta nelle case tra le quali quelle di via Cupramontana, via Cingoli, via Grazie e via Macerata, spiegando ai residenti di tenere le finestre chiuse a causa dell’allarme Dengue, che ieri pomeriggio dopo un ricovero a Torrette ha fatto scattare il protocollo sanitario. All’una circa è partita, come da prassi in questi casi, la disinfestazione “adulticida” che viene eseguita entro i 200 metri di raggio nei posti frequentati dal paziente ricoverato.

Oggi invece è in programma l’inizio della sorveglianza entomologica: il personale dell’Istituto zooprofilattico e dell’Asur ha installato delle specifiche trappole per catturare campioni di zanzare Tigre, che verranno poi analizzati per verificare se sono o meno portatori del virus Dengue. Il paziente che ieri si è presentato a Torrette con i sintomi dell’infezione non ha contratto il virus in città, ma in una località straniera. Non si tratta dunque di una pandemia in corso.

