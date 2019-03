Soldi falsi spesi nei negozi del centro, scatta il blitz: scattano le denunce

Ulteriore giro di vite, al “Parco del Vallato”, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi che da tempo sono impegnati per contrastare i reati consumati nel predetto luogo frequentato prevalentemente da giovani e donne. Questa mattina sono stati rintracciati due stranieri 25enni che detenevano banconote false, uno dei quali irregolare sul territorio nazionale. Dall’immediata ricostruzione dei militari dell’Aliquota Radiomobile, i fermati hanno tentato invano una spendita del denaro falso in alcune attività commerciali del centro jesino tra cui un bar che, grazie ai strumenti per i controlli delle banconote in loro possesso, hanno potuto evitare l’inganno. Ai denunciati è stato sequestrato il denaro contraffatto, in attesa di una perizia accurata da parte degli esperti, che però da subito è risultato non genuino agli occhi attenti dei Carabinieri. Continueranno i servizi preventivi nelle prossime settimane, per evitare episodi del genere.