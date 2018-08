Demolizione in corso, interdetto il transito ai pedoni: percorso alternativo

Al fine di eseguire i lavori di demolizione delle ex Officine dell’Istituto Nautico è stata interdetta ai pedoni per motivi di sicurezza, dal 28 agosto al 18 settembre, la passerella di accesso al porto nel Lungomare Vanvitelli. L’informazione è stata diffusa dal Comune di Ancona attraverso una nota stampa.

Venendo tuttavia incontro alle richieste della cittadinanza che -specialmente nella fascia tardo pomeridiana e serale - frequenta il porto antico, dell’accordo con l’impresa che esegue i lavori è stato stabilito di interdire la passerella nei giorni feriali di questa e della prossima settimana (forse sconfinando nella successiva), solamente dalle ore 7 alle ore 18, salvo motivi particolari inerenti rischi per l’incolumità pubblica. Il transito pedonale sarà consentito anche il sabato (sicuramente nel pomeriggio) e la domenica , giornate nelle quali il cantiere non è attivo. Apposita segnaletica che invita ad utilizzare la portella Santa Maria negli orari interdetti è stata installata in piazza del Teatro e in piazza Dante.