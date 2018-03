Demenze e come prevenirle, approfondimento alla Loggia

La Loggia dei Mercanti nei giorni scorsi ha ospitato il convegno, organizzato dalla 50&PIU' di Ancona con il Patrocinio dell'Inrca, sul tema "Come prevenire le sindromi demenziali per restare giovani". L'obiettivo del convegno è stato quello di porre l'attenzione sull'importanza della prevenzione per contrastare le demenze senili e la risposta, in termini di presenze, ha confermato la bontà della scelta effettuata. Per consentire una più ampia analisi della aspetti comportamentali da adottare, sono intervenute, e simbolicamente si sono passate il testimone, la Neurologa Dott.ssa Marilena Capriotti che nel suo intervento ha analizzato il tema delle "Demenze Senili, depressione, delirium: cosa fare per prevenire queste patologie", la Biologa Nutrizionista Specialista in Scienze dell'Alimentazione Dott.ssa Francesca Raffaelli che ha esposto "Il ruolo della nutrizione nell'invecchiamento attivo e nella prevenzione della demenza senile" e la Dott.ssa Flora D'Ambrosio Specialista in Medicina Riabilitativa presso l'INRCA che ha completato il trittico analizzando "L'importanza dell'attività fisica nella persona adulta".

Le relatrici hanno analizzato, ciascuno per la propria competenza, sul modo di agire nella quotidianità per garantirsi un miglioramento dello stile di vita. Psiche, alimentazione ed esercizio fisico gli ingredienti per un invecchiamento attivo in grado di contrastare e prevenire demenze senili e depressione. L'Associazione 50&PIU' da sempre attenta alle esigenze dei propri associati, con questo convegno, ha voluto fornire delle risposte alle richieste pervenute dalla propria base associativa.